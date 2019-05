Uscito dal carcere di Biella, dopo meno di una settimana torna già all’opera ad Alessandria e ruba in Cittadella le offerte del FAI: arrestato

Alessandria – Un trentanovenne di origine rumena e residente a Torino, Vasile Chitoi, è stato arrestato, domenica scorsa, in flagranza di reato per furto aggravato.

L’uomo, pregiudicato per reati contro il patrimonio, sei giorni prima era uscito dal carcere di Biella e domenica è stato sorpreso alla Cittadella di Alessandria mentre rovistava all’interno degli Uffici della sede del FAI, Fondo Ambiente Italiano.

Ad inchiodare l’uomo sono state le telecamere situate all’interno degli Uffici della Soprintendenza mentre ad avvisare gli agenti sono stati gli addetti di una società di vigilanza privata, Telecontrol, che collabora con la Polizia nell’ambito del protocollo d’intesa “Mille occhi sulla città”, attivo già da oltre due anni sul territorio.

Intervenuti sul posto, gli agenti di Polizia hanno constatato la forzatura della porta d’ingresso degli Uffici del Fai al cui interno hanno trovato uno zaino, riconducibile a quello indossato dal malvivente ripreso dalle telecamere di video sorveglianza.

Al suo interno la Polizia ha trovato una torcia, un paio di guanti, arnesi da scasso e un borsello con 74 euro in moneta, sottratte dalle scatole di offerte per il “Fai”.

Il trentanovenne è stato poi scovato dietro ad una struttura utilizzata per il fissaggio di uno schermo e catturato.

Su disposizione del p.m. di turno, Vasile Chitoi è stato trattenuto nelle Camere di Sicurezza della Questura in attesa della celebrazione del rito in direttissima dove è stato convalidato l’arresto.