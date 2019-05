Apprensione a Casale per un aereo dell’Alitalia che ha sorvolato più volte la città per circa mezz’ora

Casale Monferrato – Allarme sui cieli di Casale oggi, nel primo pomeriggio, per un aereo dell’Alitalia che ha volteggiato sulla città monferrina per circa mezz’ora.

In base a quanto ricostruito, un Airbus A330 decollato da Malpensa intorno alle 12.50 e diretto al JFK di New York ha avuto un problema a un carrello e, prima di far ritorno all’aeroporto di Malpensa, ha sorvolato per circa mezz’ora i cieli casalesi, considerati un’area di sicurezza.

L’aereo è poi atterrato a Milano intorno alle 14.30.