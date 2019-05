Attenti a quelle due

E’ un film di genere commedia del 2019, diretto da Chris Addison, con Anne Hathaway e Rebel Wilson. Uscita al cinema il 16 maggio 2019. Durata 94 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

Il film diretto da Chris Addison, vede protagonista Josephine Chesterfield (Anne Hathaway), un’inglese affascinante e seducente con una casa a Beaumont-sur-Mer e un debole per le truffe ai danni di uomini facoltosi e creduloni provenienti da ogni angolo del mondo.

Nel suo ordinato e ricco universo, irrompe Penny Rust (Rebel Wilson), un’australiana tanto pasticciona e disordinata quanto Josephine è calcolatrice e astuta.

Se da un lato Penny accumula contanti raggirando le sue prede nei bar di quartiere, dall’altro Josephine riempie la sua cassaforte di enormi diamanti abbindolando le sue vittime in sfarzosi casinò. Nonostante i loro metodi così diversi, entrambe sono delle abilissime maghe della truffa, fino a decidere di sfidarsi per dimostrare chi è davvero la più brava!

DATA USCITA: 16 maggio 2019

GENERE: Commedia

ANNO: 2019

REGIA: Chris Addison

ATTORI: Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Ingrid Oliver, Sarah-Stephanie, Meena Rayann, Raffaello Degruttola, Emma Davies, Casper Christensen, Alex Sharp

Megaplex Stardust Tortona

dal 17 maggio 2019

SALA 2

da lunedì a venerdì 20:40 – 22:50

sabato 17:40 – 20:40 – 22:50

domenica 15:30 – 17:40 – 20:40 – 22:50

PAESE: USA

DURATA: 94 Min

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures.