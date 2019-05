Trovato alle giostre con cinquanta grammi di hashish: denunciato diciassettenne tortonese

Tortona – Nell’ambito di una serie di controlli nell’area Fassini, zona solitamente adibita a Luna Park in occasione della Fiera di Santa Croce, i Carabinieri di Tortona, giovedì, hanno denunciato un giovane di diciassette anni, E.A., già noto alle forze dell’ordine per aver rubato, lo scorso settembre, lo scooter di un poliziotto.

Alla vista dei militari il giovane ha cercato di allontanarsi dalla zona senza riuscirci. Da un rapido controllo nelle tasche del diciasettenne, in attesa di occupazione, è spuntato un frammento di hashish del peso di circa quattro grammi. Dopo aver appreso che sarebbe stato condotto in carcere, il giovane ha poi cercato di liberarsi di un altro pezzo di hashish ma senza successo.

In totale, i Carabinieri hanno rinvenuto cinquanta grammi di stupefacente e la somma di 650 euro, di cui il ragazzo non era in grado di giustificarne la provenienza.

Il diciassettenne è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica per i Minori di Torino e affidato ai genitori.