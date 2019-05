A fuoco la parte inferiore del vagone di un treno lungo la tratta Valenza – Alessandria

Valenza – Intervento dei Vigili del Fuoco di Alessandria, venerdì sera intorno alle nove e mezza, per un principio di incendio che si è sviluppato nella parte inferiore del vagone di un treno, nelle vicinanze del tunnel ferroviario di Valenza, lungo la tratta Valenza–Alessandria.

Quattro le persone presenti sul convoglio al momento dell’incendio, due passeggeri e due componenti dell’equipaggio, ma per fortuna, grazie al repentino intervento dei Vigili del Fuoco, non ci sono state gravi conseguenze. Solo il macchinista e il capotreno hanno riportato una lieve intossicazione.

Sul posto hanno lavorato anche i Carabinieri e il 118.

L’intervento si è concluso intorno alle due di notte dopo l’interruzione della fornitura di corrente elettrica lungo il tratto ferroviario interessato.