Facebook ha dato ragione a noi: ci dispiace per quella decina di tromboni dabbene che ci hanno insultato

di Andrea Guenna – Alle 11:53, dopo le nostre giuste rimostranze, facebook ha tolto il blocco scusandosi per l’accaduto. Cosa è successo? Ieri abbiamo scritto un pezzo in cui denunciavamo il fatto che l’ex asilo Monserrato, occupato dal collettivo femminista la Casa delle Donne, sarà teatro di una manifestazione che vedrà due travestiti leggere favole gender a bambini di 5 e 6 anni. Noi abbiamo denunciato il fatto che i locali non hanno l’agibilità e neppure le licenze necessarie per simili manifestazioni che prevedono l’apertura al pubblico; clicca e leggi: http://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/05/18/da-mandrogni-a-trans-manifestazione-abusiva-con-tanto-di-drag-queen-per-fare-il-lavaggio-del-cervello-ai-piu-piccoli/.

Subito siamo stati attaccati da sette/otto lettori che ci hanno insultato e noi abbiamo reagito.

Qualcuno di loro ci deve aver denunciato a Facebook che ha fatto scattare la censura; clicca e leggi: http://www.alessandriaoggi.info/sito/2019/05/19/la-censura-di-facebook/

Noi abbiamo fatto opposizione dimostrando che non esistevano i presupposti per essere oscurati e, dopo un’attenta analisi, Facebook ci ha riabilitato con tante scuse come si può constatare dallo screenshot in alto.

Che rispondere ai nostri diffamatori? Niente perché la risposta l’ha data loro Facebook direttamente.

Così imparano.