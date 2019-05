La censura di Facebook

di Andrea Guenna – Da ieri, cioè da quando il giornale che dirigo ha pubblicato un articolo sulla manifestazione abusiva organizzata dalla Casa delle Donne, donne che occupano abusivamente l’ex asilo Monserrato di Via Santa Maria di Castello (un immobile fatiscente privo di qualsiasi licenza) inerente una pietosa manifestazione di due uomini vestiti da donna che dovrebbero leggere, a dei poveri bambini di cinque e sei anni, delle fiabe che trattano della bellezza di essere trans e travestiti. Per il fatto che noi siamo contrari a una simile esibizione, l’abbiamo scritto ed abbiamo ricevuto pesanti insulti su Facebook da una decina – sempre gli stessi – di lettori che ci hanno etichettato in vario modo, insulti ai quali abbiamo legittimamente risposto per le rime, perché se uno mi da un pugno io glielo rendo, non gli faccio una carezza. Ebbene cari amici – che siete tanti, tantissimi, e di questo vi siamo grati – Facebook ci ha censurato, come potete vedere sullo screenshot pubblicato sopra, e per tre giorni non possiamo scrivere niente su quel social. Pazienza, vuol dire che scriveremo le nostre risposte, pubblicando anche gli insulti che riceviamo, su questo giornale così vi renderete conto in che razza di società malata viviamo. Segnalo ancora che la manifestazione en travesti di oggi pomeriggio è abusiva per cui abbiamo telefonato a tutti: Carabinieri, Questura, Polizia Municipale, Asl, un assessore, un politico, ma nessuno ci ha dato risposta. Il problema è che, se i locali dell’ex asilo Monserrato non hanno nessuna licenza per essere aperti al pubblico mentre, la Casa delle Donne è un’associazione di fatto che ha occupato l’asilo Monserrato A – B – U – S – I – V – A – M – E – N – T – E ! ! !

Speriamo che, durante la manifestazione, non succeda niente e che non si faccia male nessuno altrimenti da questo giornale partirà la terza guerra mondiale contro i responsabili, che siano carabinieri, poliziotti, vigili, politici o meno, che hanno ignorato le nostre legittime e ripetute segnalazioni.

Per quanto riguarda noi, abbiamo chiesto un riesame delle nostre risposte agli insulti ricevuti e Facebook ci ha risposto che procederà (vedere sotto). Ma Facebook o non Facebook noi ci difenderemo comunque dalle colonne di questo giornale, statene certi. Voglio vedere se ci chiudono anche la testata.