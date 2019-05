Rave party da ieri notte nella zona di Frassineto Po

Frassineto Po – Tra sabato e domenica notte circa cinquecento persone hanno occupato l’area nelle vicinanze di Frassineto Po, in località Torretta che si affaccia sulla Lomellina, per organizzare un rave party.

Non è la prima volta che il paese alle porte di Casale Monferrato vive una situazione del genere.

Tre anni fa, a Ferragosto, quasi diecimila persone provenienti da mezza Europa, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Ungheria, Spagna, Slovenia e Austria, si erano date appuntamento nella stesse zone che sono quelle tra Frassineto, Terranova e Candia, tra Piemonte e Lombardia.

Sul posto le forze dell’ordine, Polizia e Carabinieri, sono impegnate a monitorare la situazione insieme ai guardiaparco del Parco del Po.

Non si segnalano comunque problemi di ordine pubblico. Di solito questi eventi si svolgono e terminano nell’arco di un paio di giorni.