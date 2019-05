Sea Watch sequestrata

Lampedusa (da Adnkronos) –La Sea Watch 3 è sotto sequestro. La Guardia di Finanza è salita a bordo della nave con a bordo 47 migranti che si trova al largo del porto di Lampedusa. Si dovrebbe procedere, ora, al deferimento dell’equipaggio all’autorità giudiziaria. “La magistratura – sottolineano fonti del Viminale in una nota – faccia come crede, ma il Viminale continua e continuerà a negare lo sbarco da quella nave fuorilegge. Il ministro dell’Interno si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante dal quale è lecito attendersi indicazioni precise sui presunti scafisti presenti a bordo. Resta un tema fondamentale: la difesa dei confini nazionali e l’ingresso in Italia di un gruppo di sconosciuti deve essere una decisione della politica o di magistrati e Ong straniere? La vicenda SeaWatch3 – si legge ancora nel comunicato –conferma una volta di più l’urgenza di approvare il Decreto Sicurezza Bis già nel Consiglio dei ministri di domani, per rafforzare gli strumenti del governo per combattere i trafficanti di uomini e chi fa affari con loro”.