Capillare attività di contrasto al crimine messo in atto da polizia, carabinieri e altre forze dell’ordine

Alessandria – Si è appena conclusa la prima fase del “Piano Coordinato Interforze” di controllo del territorio della durata di due settimane, che ha coinvolto accanto alla Polizia di Stato anche l’Arma dei Carabinieri, i militari della Guardia di Finanza e la Polizia Municipale, con la collaborazione giornaliera e costante, dei nuclei speciali del Reparto Prevenzione Crimine della Regione Piemonte finalizzato alla prevenzione e contrasto delle diverse forme di criminalità.

Le attività sono state coordinate da personale della Questura: Divisione Polizia Amministrativa ed Immigrazione, Sezione Volanti, Squadra Mobile e coadiuvato da personale della Polizia Ferroviaria, dei Reparti Prevenzione Crimine Piemonte e delle unità cinofile.

È stata intensificata l’attività di controllo del territorio nell’area di Piazzale Curiel (esterno alla stazione ferroviaria) e di Piazza della Libertà oggetto di transito di abitanti e turisti ma spesso oggetto di stazionamento di senza fissa dimora e stranieri non occupati, che hanno aumentato il degrado del posto e diminuita la percezione di sicurezza dei cittadini.

Le attività sono volte a prevenire e contrastare i fenomeni di spaccio di sostanze stupefacenti oltre agli atti di vandalismo a danno soprattutto dei giardini pubblici di Piazzale Curiel.

Nell’arco delle due settimane del servizio, dal giorno 9 al 18 maggio le forze dell’ordine hanno predisposto svariati posti di controllo in prossimità di dette aree cittadine per cui sono state identificate 233 persone di cui 74 con precedenti di polizia e 152 cittadini extra unione europea; controllati 28 veicoli e 2 esercizi pubblici.

Nell’ambito del servizio sono stati emessi 3 ordini di allontanamento ex art. 9 del D.L. 20 Febbraio 2017 (Decreto Sicurezza), per le condotte di manifesta ubriachezza ed accattonaggio molesto, nonché denunciati all’Autorità Giudiziaria 3 soggetti per la violazione dell’obbligo di allontanamento del Questore ex art. 14 co. 5 ter del Testo Unico dell’Immigrazione, 1 soggetto per violazione degli obblighi inerenti al soggiorno ex art. 6 comma 3 T.U. sull’Immigrazione, 1 soggetto per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ex art 4 Legge 110/1975, 2 soggetti per possesso di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 75 Dpr. 309/1990.

Inoltre, sono stati emessi 2 verbali di invito davanti all’autorità di p.s. al fine di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale ex art. 15 TULPS, è stato eseguito un sequestro amministrativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana a carico di ignoti per 3.6 grammi, sono stati notificati 3 decreti di esclusione dalle misure di accoglienza della Prefettura di Alessandria, ed eseguito un ordine di espulsione a carico di uno straniero irregolare ai sensi dell’art 15 D.lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione).

Il Questore Michele Morelli ha fornito indicazioni alla Divisione Anticrimine della Questura per la verifica della posizione giuridica dei soggetti gravati da precedenti penali ai fini dell’applicazione di Misure di Prevenzione, ovvero di quei provvedimenti di competenza della questura, quali Avviso Orale e Foglio di Via Obbligatorio, che colpiscono le persone pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica.