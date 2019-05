Rapinò con il marito il Penny Market di Oltreponte a Casale aggredendo e ferendo due cassieri: in manette quarantaduenne rumena

Casale Monferrato – Lo scorso fine settimana, a seguito di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura di Vercelli, i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Casale Monferrato hanno rintracciato e arrestato Iuliana Dimitru, rumena di 42 anni già condannata ad un anno e nove mesi per rapina.

La quarantaduenne, nel febbraio 2018, si era resa infatti protagonista, assieme al marito, di un “assalto” al Penny Market del quartiere Oltreponte, aggredendo due cassieri e ferendone uno in modo piuttosto serio ad una spalla. Poi era scappata assieme al coniuge a bordo di una Ford Escort.

L’arresto era avvenuto nello stesso pomeriggio della rapina, così come il recupero della refurtiva, ma solo in questi giorni è stato emesso l’ordine dalla Procura affinché la donna fosse prelevata e condotta in carcere per scontare la pena detentiva.