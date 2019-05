Daspo urbano per un diciannovenne nigeriano che chiedeva insistentemente denaro importunando i passanti

Asti – Scatta il Daspo urbano per un diciannovenne di origini nigeriane che tormentava i passanti del centro di Asti con richieste di denaro assillanti e inopportune.

Il giovane, segnalato più volte da persone impaurite dai suoi atteggiamenti particolarmente insistenti, arrivati in alcuni casi al pedinamento, elemosinava soprattutto nelle aree più frequentate del centro storico del capoluogo, fra cui Corso Alfieri, Piazza San Secondo, il parcheggio del Tribunale, appostandosi spesso accanto ai parcometri e assillando con le proprie richieste soprattutto i soggetti più vulnerabili, i quali, sentendosi in pericolo, cedevano alle pressioni ma poi chiamavano la vigilanza urbana per farlo allontanare.

In questi casi, la Polizia Municipale ha compilato alcuni ordini di allontanamento dal luogo della violazione, valevoli quarantott’ore e talvolta non rispettati dal ragazzo, e comunicato i fatti alla Questura affinché il caso fosse valutato adeguatamente. Ed è a quel punto che, evidenziatasi una situazione seriale di comportamenti ritenuti gravi, la Divisione Anticrimine ha emanato un Daspo urbano per la durata di un anno con l’avvertimento che, in caso di trasgressione del divieto, scatterà l’arresto da sei mesi ad un anno.

Altre situazioni analoghe sono attentamente monitorate dalla Polizia Municipale di Asti e dalla Questura.