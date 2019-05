Finiscono con l’auto contro un albero dopo aver cenato: tre donne al Pronto Soccorso, non sono gravi

Novi Ligure – Sono tre le donne rimaste ferite nell’incidente stradale avvenuto ieri sera tardi a Novi Ligure, dove, nel mentre percorreva il viale che dal relais Villa Pomela porta alla strada 35 bis dei Giovi, un’auto è uscita di strada schiantandosi contro un albero.

Le tre signore, che erano a bordo e facevano ritorno a casa dopo una cena al ristorante insieme ad altri amici, sono state subito trasportate al pronto soccorso dell’ospedale di Novi dagli operatori del 118, e, nonostante il forte impatto, non risultano in gravi condizioni.

Ancora al vaglio dei Carabinieri novesi la dinamica dei fatti per accertare eventuali responsabilità della conducente. Non si esclude comunque che la sbandata, con la conseguente uscita di strada, sia dovuta alla forte pioggia che proprio ieri sera scendeva su Novi.