Litiga con il compagno, esce in strada con il suo cane, sviene ed è soccorsa dal Maresciallo dei Carabinieri che però è azzannato

Balzola – Sabato notte assai movimentato a Balzola, paese alle porte di Casale già al centro di una violenta lite tra vicini avvenuta neanche un mese fa a colpi di accetta e motosega.

Anche stavolta al centro di tutto c’è stata una lite, protagonisti una coppia di giovanissimi conviventi.

Poco prima delle 3, al centralino dei Carabinieri è giunta la chiamata di una ragazza che diceva di essere uscita in strada dopo essere stata aggredita dal compagno e di aver bisogno di aiuto.

Ad intervenire sono stati i Carabinieri di Ozzano e più precisamente il comandante Alessio Piersimoni e il suo vice Matteo Russo.

Al loro arrivo a Balzola, nella centrale via Garibaldi, hanno trovato una ragazza sulla ventina, sotto choc, con segni al volto, maglietta strappata, sotto la pioggia con il suo cane, di grossa taglia.

La giovane ha raccontato di essere stata aggredita dal compagno senza, però, fornire una motivazione. Poi è fuggita in strada.

Mentre stava raccontando tutto questo ad un tratto ha avuto un malore ed è svenuta. Immediato il soccorso del maresciallo Matteo Russo che ha cercato di sorreggerla ma quel suo movimento ha fatto scattare il grosso cane che si è alzato su due zampe e lo ha morso all’avambraccio.

Chiamata un’ambulanza, ragazza e maresciallo sono stati condotti al Pronto Soccorso mentre il cane della giovane è stato recuperato dai volontari del canile Baulandia.

Il maresciallo Russo è stato giudicato guaribile in sette giorni mentre la ragazza se la caverà in dieci. La giovane è stata poi portata in un luogo protetto.

È stata inoltrata una segnalazione alla magistratura.