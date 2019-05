Mercoledì il Giro d’Italia fa tappa a Novi per celebrare un doppio centenario: la nascita di Coppi e la prima vittoria al Giro di Girardengo

Novi Ligure – Sarà questa la settimana del Giro d’Italia in cui la città di Novi avrà un ruolo importante.

Mercoledì, infatti, si svolgerà la tappa Carpi-Novi, 221 chilometri, completamente pianeggiane e che si concluderà, appunto, nella città dei Campionissimi.

Un doveroso e simbolico tributo che il Giro dedicherà al doppio Centenario dei due più grandi campioni di casa nostra: i 100 anni dalla nascita di Coppi (foto a sinistra), ma anche dalla prima vittoria di Costante Girardengo (nella foto a destra) nella principale corsa a tappe italiana.

La tappa di mercoledì attraverserà le province di Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Pavia.

Prima di approdare nell’alessandrino, i ciclisti transiteranno anche da San Zenone al Po, paese in provincia di Pavia che diede i natali a Gianni Brera, uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani che lì nacque l’8 settembre 1919 e che morì in un incidente stradale nel 1992.

A Casteggio i corridori si inseriranno sul percorso della Milano – Sanremo e vi resteranno fino a tra chilometri dal traguardo, all’ingresso di Novi. Qui il Giro devierà verso Serravalle per disputare la volata sul lungo rettilineo posto davanti allo stabilimento Novi Elah Dufour, a 800 metri da Villa Coppi, dove il Campionissimo visse gli ultimi anni della sua vita. Il quartiere di tappa sarà al Museo dei Campionissimi, mentre il villaggio commerciale sarà operativo dalle 14,30 alle 19,30 in piazza XX Settembre.

Ma a Fausto Coppi sarà dedicata anche un’altra ricorrenza, non nell’alessandrino: i 70 anni della prima tappa Cuneo-Pinerolo che il 10 giugno del 1949 Coppi fece sua in 9h19’55’’.

Questo risultato cronometrico è parte integrante della denominazione ufficiale della mostra “L’uomo, la tappa, il mito”, visitabile fino al 15 settembre nel Complesso monumentale di San Francesco nel capoluogo della Granda.