Oggetti atti a offendere e guida sotto l’effetto di stupefacenti: due denunciati a Casale nell’ultimo fine settimana

Casale Monferrato – Due denunce nell’ultimo fine settimana da parte della Compagnia Carabinieri di Casale.

In seguito ad un controllo, i Carabinieri di Ozzano hanno denunciato, per porto di oggetti atti a offendere, L.P.N., 28 anni, residente a Casale con precedenti di polizia, perché durante un controllo a bordo della sua auto i militari hanno trovato una mazza da baseball della lunghezza di una sessantina di centimetri.

Sempre a Casale, con l’accusa di porto di oggetti atti ad offendere, oltre a guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è stato denunciato, da parte dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile Ozzano, un ventiseienne rumeno residente in città, G.F.C., con precedenti di polizia.

Nel bagagliaio della sua auto, in seguito ad un controllo, i militari hanno trovato mezzo grammo di cocaina, una roncola ed un cacciavite. Il giovane è stato, poi, accompagnato in Ospedale e sottoposto ad accertamenti sanitari, risultando positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.