Aveva una villa da 300.000 euro ma viveva di rapine, truffe e furti: i Carabinieri gliela sequestrano

Vaglierano – I Carabinieri di Asti hanno sequestrato una villa di lusso a Vaglierano (nella foto), nell’astigiano, a Carmelo Chino, 56 anni, nomade, originario del cuneese, e alla moglie Fulvia Derossi.

I due, secondo quanto scoperto dai militari, vivevano al di sopra delle loro possibilità. Non avevano un lavoro regolare e non se la sarebbero mai potuta permettere un’abitazione del genere, del valore stimato di oltre 300.000 euro. Così come anche la Volkswagen Up nuova di zecca, parcheggiata nel cortile.

Gli introiti derivavano, secondo quanto accertato, dall’ “attività” dell’uomo: truffa, furti e rapine. Denaro proveniente da reati commessi quando l’uomo era considerato “pericoloso”.

Teoria avanzata dalla procura di Asti e accolta dal tribunale di Torino. Questo il motivo per cui i carabinieri della Compagnia di Asti hanno sequestrato quei beni a Vaglierano, a seguito di una misura di prevenzione personale e patrimoniale che poggia radici su denunce pregresse a carico di Chino.

Il suo “curriculum” parla di truffe ad anziani, come quella del finto carabiniere o del finto tecnico del gas e della luce, ma anche furti in abitazioni e rapine messe a segno in diverse zone del Nord Italia, in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Denaro provento di attività criminale, solo così, in base a quanto scoperto dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe potuto permettere una villa del genere.

Le indagini e i successivi accertamenti hanno rivelato che il cinquantaseienne disponeva di un patrimonio il cui valore era del tutto sproporzionato al modesto reddito che aveva dichiarato al fisco. Così, pochi giorni fa, è scattato il sequestro della villetta, intestata alla moglie, Fulvia Derossi.

Per la confisca dei beni, il giudice del tribunale di Torino si esprimerà nel corso dell’udienza, fissata il 10 luglio.