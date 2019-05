Fa pipì contro un muro e scoppia una lite che degenera con una sparatoria: due feriti, uno è grave

Dronero – Le tensioni fra quelle due famiglie, una albanese e una italiana, residenti in due diversi appartamenti ricavati in un cascinale nella campagna di Dronero, nel cuneese, duravano da tempo, ma la scorsa domenica, 19 maggio, la situazione è degenerata e si è rischiato la tragedia. Vincenzo Beltramo, idraulico di 28 anni, ha infatti estratto una pistola durante una lite coi vicini e ha fatto fuoco ferendo due persone: la moglie del vicino agricoltore, colpita di striscio ad una spalla, e il suo stesso cognato, che si trova attualmente ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cuneo a causa di una seria ferita al collo.

La lite ha preso avvio poco dopo le 17.30 al ritorno a casa della famiglia albanese, genitori e due figli piccoli, dopo qualche ora trascorsa fuori. Beltramo, sua sorella ed il cognato, muratore di 29 anni, erano rientrati anch’essi da poco, e quest’ultimo, colto da un’esigenza impellente, si sarebbe messo ad orinare contro un muro d’uso comune. Il vicino, notato la scena, si è così avvicinato per chiedere spiegazioni, e da lì è scoppiata l’ennesima lite. Le parole lasciano il posto agli spintoni, tant’è che anche la vicina interviene per sedare gli animi, mentre i figli assistono alla scena dall’auto. All’improvviso, però, il dramma: Vincenzo Beltramo estrae una pistola, un Revolver con sette colpi in canna, e comincia a sparare ad altezza uomo. Con quell’arma, che si scoprirà non essere nemmeno registrata, esploderà tre colpi, e il ferito più grave risulterà proprio uno dei suoi famigliari. Il cognato, centrato al collo, cade infatti a terra sanguinante. Compresa la gravità dell’accaduto, l’idraulico carica il ferito e la sorella in auto e parte a tutta velocità in direzione dell’ospedale di Cuneo. Tuttavia, all’altezza di Caraglio, la situazione sembra volgere al peggio, e a quel punto è allertato il 118. Beltramo ferma l’auto nel piazzale di un’azienda a San Rocco di Bernezzo, e lì attende l’ambulanza insieme ad una famiglia di Roccabruna avvicinatasi per prestare soccorso. Gli operatori del 118 giungono in pochi minuti per caricare il ferito, ma, nel frattempo, Beltramo si sbarazza della pistola nascondendola in un campo attiguo. La farà ritrovare in seguito ai Carabinieri senza però spiegarne la provenienza. Circa il suo folle gesto, invece, dichiarerà di non aver voluto far male a nessuno: “Volevo solo spaventarli, dividerli”.

Intanto, però, le condizioni del muratore ventinovenne restano gravi (la prognosi è riservata), mentre la vicina albanese, trasportata anch’essa in autombulanza all’ospedale per essere medicata, è stata dimessa già lo stesso giorno con una prognosi di dieci giorni.

Vincenzo Beltramo, a seguito dell’arresto operato dai Carabinieri di Cuneo, si trova ora chiuso in carcere con le accuse di tentato omicidio aggravato e porto ingiustificato di arma da fuoco.