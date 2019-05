Grigi, attesi due ex nello staff tecnico: Artico nuovo DS e Briano tecnico della Berretti

Alessandria – È da poco finito il campionato di serie C e per l’Alessandria è già tempo di pensare al futuro. Della rosa ma anche dello staff tecnico che dovrebbe, salvo clamorose smentite, avere come new entry un nome che nel capoluogo piemontese ha lasciato il segno. Si tratta di Fabio Artico (nella foto) che, con ogni probabilità, dovrebbe diventare il nuovo DS.

La notizia era già nell’aria e manca ancora l’ufficialità ma, stando alle ultime voci di corridoio, l’ex bomber grigio avrebbe già firmato un contratto che lo legherà al club di patron Di Masi fino al 30 giugno 2021.

Con il suo arrivo, sembrano confermati anche mister Alberto Colombo e il preparatore dei portieri Andrea Servili. Atteso anche l’arrivo di Mauro Briano, altro ex grigio, a cui dovrebbe essere affidata la Berretti.