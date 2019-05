I provvedimenti viabili a Tortona in occasione del passaggio del Giro d’Italia

Tortona – In occasione del passaggio del Giro d’Italia domani nella provincia alessandrina, la Carpi-Novi Ligure, a Tortona, città interessata dal passaggio della Carovana Rosa, è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli presenti sul percorso dalle 12 alle 18 e la sospensione temporanea della circolazione nell’imminenza del passaggio della corsa, previsto tra le 16,30 e le 17.

Come precisato dal Comune di Tortona, saranno individuati percorsi alternativi, adeguatamente segnalati, per garantire l’accessibilità all’Ospedale cittadino e, nel limite del possibile, per consentire la circolazione generale nel centro città nonché l’accesso alle proprietà private laterali al percorso di gara.

Inoltre, per tutelare gli alunni e non gravare sulla viabilità, le Dirigenze scolastiche hanno accolto la richiesta del Comune e disposto l’uscita anticipata di tutti gli alunni delle scuole di Corso Romita, via Bidone e Rivalta Scrivia, paese, quest’ultimo, dove i ciclisti passeranno intorno alle 12:30.