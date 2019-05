In Italia non funziona niente, tanto meno le Commissioni Territoriali per l’immigrazione, e Alessandria non fa eccezione

Alessandria (Max Corradi) – Negli ultimi giorni anche qui da noi s’è tornato a parlare del Decreto Salvini a proposito della sicurezza con particolare riferimento all’accoglienza agli immigrati. A farlo sono stati i rappresentati di quattro associazioni provinciali che da tempo si occupano, non solo di accogliere, ma anche di favorire un percorso d’integrazione ai tanti richiedenti asilo ospiti delle varie strutture.

Mani legate

La Comunità di San Benedetto al Porto, l’Associazione Cambalache, l’Ostello di Piazza Santa Maria di Castello e la cooperativa Coompany&, sono infatti impegnati a tutto campo sia sul fronte dell’accoglienza che su quello sociale in genere, ma le modifiche apportate dal Governo al regolamento in materia di gestione degli immigrati all’interno delle strutture ricettive pare abbia innescato un meccanismo che lega di fatto le mani a tutti questi centri e agli operatori che vi lavorano. “Su 35 strutture idonee all’accoglienza dei richiedenti asilo in tutta la provincia – ci spiega Fabio Scaltritti della Comunità di San Benedetto al Porto –, solo 11 hanno deciso di partecipare al bando di quest’anno per l’assegnazione di quote di immigrati. Noi, così come Cambalache, Coompnay& e l’Ostello, siamo fra quelle che non l’hanno fatto, e la ragione è semplice: con le nuove regole, tutto ciò che potremmo fare sarebbe mettere un tetto sulla testa e un po’ di cibo nel piatto dei nostri ospiti, ma di fatto smetteremmo di promuovere l’integrazione e quindi la sicurezza sul territorio”.

I documenti non arrivano mai e i migranti sono bloccati

Scaltritti è molto chiaro nel dirci che il problema vero, non sono tanto i 18 euro al giorno per ciascun immigrato accolto invece dei precedenti 30, ma piuttosto la situazione di paralisi creata dal fatto che queste persone non possano ottenere in tempi ragionevoli i documenti necessari per la partecipazione a corsi, stage e a qualsiasi attività che consentirebbe loro un vero inserimento nel tessuto sociale della provincia. “Fino a quando la Commissione Territoriale non ha certificato l’idoneità della domanda del richiedente asilo – continua Scaltritti –, non c’è nemmeno la possibilità di ottenere il codice fiscale necessario per la partecipazione a qualsivoglia attività”.

Burocrazia in tilt e tempi biblici per le pratiche di inserimento

Il che non sarebbe un problema se ciò avvenisse però in tempi ben diversi da quelli che ci vengono comunicati: “Si parla in media di 30 mesi per la sola convocazione della Commissione. Abbiamo tuttora ragazzi in struttura che l’aspettano da oltre tre anni, ma la differenza è che, con le nuove regole, prima di tale convocazione non è possibile far altro se non lasciare gli immigrati ‘parcheggiati’ nei centri a non far nulla”. Un problema notevole anche per la sicurezza, ribadisce Scaltritti: “Com’è possibile favorire comportamenti positivi e spirito d’integrazione in simili condizioni d’abbandono? Ora tutte queste persone finiranno proprio laddove si diceva di non volerle far finire, ovvero nei grandi centri d’accoglienza, quelli da 300 posti e oltre, dove saranno mandate ad aspettare senza poter far nulla per anni. Per di più, senza adeguati controlli, visto che per tali strutture le nuove regole prevedono tre operatori part-time diurni e uno notturno. Del tutto insufficienti”.

Salvini non c’entra, è la macchina dello Stato che non funziona

Insomma, una situazione penosa per tutti: per coloro che avrebbero reale diritto a beneficiare dell’asilo, per i tanti professionisti che operano nel sociale con passione e serietà, e per la cittadinanza, alla quale si promette maggior sicurezza per poi invece creare situazioni che rischiano di diventare altrettanto esplosive di quelle passate. Ma dove stanno le maggiori responsabilità? Francamente, più che lo stesso Dl. Salvini, il punto dolente sembra riguardare le Commissioni Territoriali, e quindi l’ormai proverbiale apparato burocratico italiano. Attraverso una veloce ricerca in internet si viene a sapere che le Commissioni Territoriali sono organi amministrativi istituiti nell’ambito delle Prefetture con il compito di decidere sulle domande di protezione internazionale. Sono composte da quattro figure: il presidente, funzionario di carriera prefettizia; un funzionario della Polizia di Stato; un rappresentante dell’ente locale; un rappresentante dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). In Italia sono 20 più le sottosezioni. Quella di Torino ha una sezione a Torino (competente per le province di Torino, Cuneo, Asti, mezza Alessandria, Valle d’Aosta), una a Novara (competente per le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania) ed una a Genova (competente per la Liguria e per l’altra metà della provincia di Alessandria). Al vertice opera la Commissione Nazionale che ha funzioni di raccordo, coordinamento, raccolta dati ed è competente per le procedure di revoca e cessazione degli status riconosciuti”.

Il calvario telefonico del cronista

Ora, le sezioni di Torino e di Genova, come indicato, sono quelle competenti per la provincia di Alessandria, e quindi avremmo voluto chiedere a loro il perché delle lungaggini burocratiche che pare costringano gli immigrati accolti sul nostro territorio ad attendere anni, anche tre, come ci è stato detto, per vedere riconosciuto o meno il diritto alla protezione umanitaria. Mai però avremmo pensato di dover desistere di fronte all’impossibilità di metterci in contatto con qualcuno in grado di darci informazioni o deputato a farlo. La nostra piccola odissea ha inizio infatti alle 4 e un quarto di oggi pomeriggio, e si concluderà un’ora più tardi con la resa dopo aver telefonato svariate volte a: sezione di Torino, sezione di Genova, prefettura di Alessandria, Questura di Alessandria.

Ma andiamo per ordine. Come prima cosa, il sottoscritto decide di chiamare la Prefettura di Torino, dalla quale ottengo il numero della sezione torinese della Commissione Territoriale per i richiedenti asilo. Una volta contattata la sezione, dove vorrebbero scaricarmi con un indirizzo e-mail al quale inoltrare una domanda ufficiale di richiesta informazioni (campa cavallo), riesco, con un po’ d’insistenza, a farmi mettere in contatto diretto col responsabile. Ma il responsabile non c’è. Dov’è? E chi lo sa. Quando torna? E chi lo sa.

A questo punto passo alla Prefettura di Genova, così da ricevere il contatto della sezione genovese competente anch’essa per parte della provincia di Alessandria, ma qui, nonostante diverse chiamate, non mi è possibile nemmeno parlare con qualcuno. Siamo intorno alle 4 e mezza del pomeriggio.

L’ultimo, disperato tentativo

Provo allora a chiedere lumi direttamente alla Prefettura di Alessandria, quantomeno per capire come operino le commissioni territoriali e le relative sottosezioni, ma qui comincia una serie di rimpalli che mi manda un tantino in confusione. Anzitutto, dopo aver spiegato che tipo di informazioni m’interessano, vengo messo al corrente che sarebbe il caso di contattare la Questura. Andando a recuperare il numero, risulta tuttavia che sia lo stesso appena chiamato (vi è un centralino unico). Questa volta però risponde un’altra impiegata (?), la quale mi fa parlare con un ufficio che scopro non essere la Questura e dove mi dicono che, in effetti, le informazioni che cerco sarebbe meglio chiederle in Prefettura. Bene, siamo da capo. “Può allora passarmi la Prefettura?”, chiedo mantenendo la calma. “Mi dispiace ma non posso. Deve rifare il numero del centralino e farsela passare da lì”. Questa volta, la domanda al centralino è breve e precisa: “Mi passa cortesemente la Prefettura?”. Dall’altro capo del filo dicono di attendere. Solo che passano due minuti e il telefono continua a cicalare. Butto giù e richiamo. Questa volta, però, nessuno risponde. Aspetto qualche minuto e compongo di nuovo il numero: “Mi passa cortesemente la Prefettura?”. Dicono ancora di sì, tentano di passare la chiamata, ma ci risiamo: altri due minuti al telefono senza poter parlare con nessuno.

In un moto estremo di autolesionismo tento allora il tutto per tutto, richiamando il centralino con l’obiettivo però di farmi passare la Questura. Ci provo per ben due volte a distanza di qualche minuto l’una dall’altra ma niente, al centralino, ormai, non risponde più nessuno.

E tanti saluti.

Due anni per avere un codice fiscale di un migrante regolare: ma vergognatevi

In Italia siamo veramente ridotti male perché, oltre alla totale inefficienza dei vari front office telefonici delle varie sedi competenti di queste benedette Commissioni Territoriali per l’immigrazione, con rimpallo perenne delle telefonate senza mai trovare chi si cerca, registriamo che questi enti non lavorano, se è vero che per avere i documenti bisogna attendere anche 30 mesi. In sostanza, di risposte non ne abbiamo avute. E tuttavia, proprio la loro assenza, questa assurda trafila ed il suo epilogo, ci suggerisce che forse abbiamo visto giusto, e che l’inghippo stia ancora una volta nella sempiterna croce degli italiani e ora anche dei richiedenti asilo nel Belpaese, ovvero una burocrazia che invece di far correre l’Italia la paralizza.