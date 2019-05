Muore uscendo di strada con l’auto dopo la cena con gli amici

Alba – Quando i colleghi dell’ospedale “San Lazzaro” di Alba, domenica sera, non lo hanno visto arrivare per il turno delle 23 nel reparto di Chirurgia, dove lui faceva l’infermiere, hanno cominciato a preoccuparsi. Lui, Marco Abrigo, 31 anni, che era sempre stato puntuale sul lavoro e, anzi, a volta arrivava anche in anticipo.

Dapprima una telefonata a casa per avere notizie. Poi l’allarme. Il giovane era andato a cena con degli amici a Dogliani. Lo hanno cercato per tutta la notte, famigliari, amici, carabinieri ma il buio e la pioggia non hanno reso facili le ricerche. Che si sono concluse ieri mattina: la sua auto, una Fiat “Seicento” azzurra, uscita di strada e finita in una scarpata, è stata trovata dai Carabinieri della Compagnia di Bra lungo la Fondovalle Tanaro a Cherasco, all’altezza del bivio per Meane. Secondo le prime ricostruzioni il giovane, al rientro da solo dalla cena, avrebbe perso il controllo dell’auto, morendo sul colpo a causa del violento impatto.

Marco Abrigo era molto conosciuto ad Alba. Dopo essersi laureato, si era poi specializzato in Chirurgia e all’ospedale “San Lazzaro” lavorava ormai da cinque anni.

Appassionato di musica, era noto anche come dj con il soprannome di Marco Mix.

Figlio unico, abitava ad Alba, in località Altavilla, con il papà Piero e la mamma Franca. Aveva frequentato la scuola Enologica e poi il corso di laurea Infermieristica a Piana Biglini.

Il rosario sarà celebrato stasera alle 20,30 nel Duomo di Alba. I funerali domani, alle 16, sempre in Cattedrale.