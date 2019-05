Poste Italiane trasloca in Eur Spa sul tir targato Comunione e Liberazione

Roma (Sassate) – Comunione e Liberazione, dopo aver passato un po’ di tempo a leccarsi le ferite di vari scandali frutto dei retaggi della seconda repubblica, si prepara a tornare alla grande sulla scena politica-imprenditoriale romana.

Obiettivo primario: l’occupazione “manu militari” dell’Ente Eur Spa. Come serbatoio per le risorse adatte, ha scelto (guarda tu, a volte, le combinazioni) di utilizzare quello di Poste Italiane.

Così, l’amministratore delegato Enrico Pazzali (nella foto), ciellino di provata fede (ma anche molto legato al trasversale sindaco di Milano, Giuseppe Sala), sta per far arrivare in azienda, dopo il dg Vincenzo Falsarano, addirittura altri quattro manager provenienti da Poste. La giustificazione, naturalmente, è sempre la stessa: in Eur Spa, non esistono dirigenti con skill altrettanto pregiate. E poi, si sa, nelle aziende romane di lavora poco e niente. Mentre invece, alle Poste, è tutto un fiorire di iniziative e rendimenti uno più brillante dell’altro.

Se invece Pazzali passasse un po’ più di tempo in azienda (le malelingue parlano di una presenza spesso non superiore ai due giorni) e si fosse scelto un dg più energico (caliamo un velo pietoso sui soprannomi che Falsarano si era guadagnato in Poste), probabilmente non avrebbe bisogno di questi “quattro moschettieri”. E se in Eur Spa ci fosse un presidente non azzoppato dai giudici, come è invece il grillino Alberto Sasso, forse non ci sarebbe bisogno di questi traslochi di massa.

Ma al Mef non hanno proprio nulla da obiettare?