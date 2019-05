Scavano per la posa di cavi elettrici e fibra ottica e bucano due chilometri di acquedotto: disagi in alta Val Borbera

Novi Ligure – Ha causato disagi non da poco una ditta che stava eseguendo lavori per conto di Enel in alta Val Borbera. Venerdì, durante una serie di trivellazioni per la posa di cavi elettrici e per la fibra ottica, sono stati bucati almeno due chilometri di acquedotto lungo la provinciale 140 della Val Borbera, nei Comuni di Albera Ligure e Cabella Ligure.

La condotta porta acqua nelle case non solo nei due paesi ma serve anche Rocchetta Ligure, Cantalupo Ligure, Borghetto di Borbera, Vignole Borbera, Stazzano, Arquata Scrivia, Serravalle Scrivia, Novi Ligure e Gavi, in quantità differenti.

Gestione Acqua, con un post su Facebook, ha avvertito che “il sistema idrico è gestito in condizioni d’emergenza ricorrendo ad alimentazioni straordinarie che hanno evitato disservizi all’utenza. Ci scusiamo per il disagio.”

Dalla società novese spiegano: “Per fortuna, pompando acqua dalla Val Curone, abbiamo evitato gravi disagi alla popolazione. Il tubo bucato è stato bypassato evitando guai peggiori e le operazioni dovrebbero terminare a breve”.