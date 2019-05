Tenta di rubare liquori, aggredisce il vigilante che l’aveva fermata e poi si scaglia anche contro la Polizia: arrestata

Vercelli – Con l’accusa di rapina è finita in manette una ragazza di 22 anni, autrice, nei giorni scorsi a Vercelli, di un tentativo di furto al Carrefour Market di via XX Settembre.

La giovane aveva cercato di rubare alcune bottiglie di liquore e, una volta scoperta, prima aveva aggredito la guardia giurata, poi i poliziotti intervenuti che avevano cercato di riportare la calma.

Gli agenti erano intervenuti dopo che era stata segnalata un’aggressione contro la guardia giurata in servizio nel supermercato aperto ventiquattr’ore su ventiquattro.

Giunti sul posto gli agenti avevano trovato la donna che, in un forte stato di agitazione, poco prima aveva cominciato ad urlare e sputare contro la guardia giurata prendendolo anche a calci e pugni e graffiandogli la faccia.

Un’aggressione iniziata dopo che la guardia aveva fermato le giovane. Superate le barriere antitaccheggio, la ventiduenne aveva, infatti, cercato di svignarsela ma era stata bloccata.

Da lì i calci, i pugni e i graffi. Solo con l’arrivo della Polizia la situazione è tornata alla normalità: la donna, che si era scagliata anche contro gli agenti, è stata immobilizzata e portata in Questura.

Là è stata identificata: si tratta di un’italiana tossicodipendente, già nota alle forze dell’ordine per numerosi precedenti.

È quindi scattato l’arresto in flagranza per rapina e, su indicazione del sostituto procuratore di turno, è stata portata alla casa circondariale di Vercelli, in attesa dell’udienza di convalida. La ragazza è stata anche denunciata per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.