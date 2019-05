Uso del cellulare mentre si guida: in arrivo multe più salate

Alessandria – Non è ancora definitivo il testo con le modifiche apportate dal Governo al codice della strada, ma quel che risulta già chiaro è un inasprimento delle sanzioni nei confronti di chi sarà sorpreso con le mani sul telefonino mentre guida. Per chi utilizza “smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”, la multa sale infatti ad un minimo di 422 euro fino ad un massimo di 1.697. Quasi il quadruplo rispetto ad oggi. Con inoltre una decurtazione di 10 punti dalla patente, invece degli attuali 5, e la possibile sospensione della stessa.

Tuttavia, per Paolo Roggero, Direttore dell’Aci di Alessandria, non basta. A suo dire, l’inasprimento delle sanzioni risulterebbe di scarsa efficacia poiché in sé non inibisce il comportamento scorretto dell’automobilista: “Sarebbe stato più utile obbligare all’utilizzo del Bluetooth o del viva-voce – sottolinea – dispositivi che hanno ormai costi ‘popolari’ anche se non di serie sull’auto”.

Ma Roggero è scettico anche circa l’opportunità di consentire ai ciclisti la partenza agli incroci da una “casa avanzata” rispetto alle vetture. Questa nuova linea dovrebbe essere tracciata circa tre metri oltre lo stop per allontanare i ciclisti dai gas di scarico delle auto, solo che, per il Presedente dell’Aci, “tracciare righe, e mantenerle visibili, avrà un costo, mentre l’ulteriore segnaletica rischia di produrre un disorientamento generale e offrire in qualche modo la scusa per avanzare all’automobilista poco rispettoso del codice”.

Positiva invece la sua opinione sulla possibilità di far accedere alle autostrade moto e scooter 125, visto che “ormai hanno standard di potenza e sicurezza che li rendono compatibili alla circolazione in autostrada”.