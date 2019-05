A giugno chiude la biglietteria della stazione ferroviaria di Ovada: pendolari pronti alla protesta

Ovada – C’erano una volta le biglietterie in stazione… Oggi molto meno, sostituite da distributori automatici e applicazioni per l’acquisto on-line. Destino che pare toccherà presto anche alla stazione ferroviaria di Ovada, nella quale, forse già da giugno, lo sportello per l’utenza cesserà la propria attività con il pensionamento della sola addetta che ancora vi lavora.

La notizia è arrivata da Torino come una tegola sulla testa del comitato dei viaggiatori Difesa trasporti Valli Stura e Orba, impegnato da aprile in una raccolta firme tesa a far tornare Fs sui propri passi ma colta alla sprovvista da un’accelerazione che potrebbe portare alla chiusura in poche settimane: “Siamo già arrivati a 1.200 – spiegano dal gruppo – e dobbiamo ancora ritirare tutti i moduli distribuiti nei municipi dell’Ovadese, ma anche ad Acqui, e poi nei negozi, nei bar e nei locali, di Ovada e del territorio”. Molto lavoro e poco tempo, insomma, ma dal Comitato assicurano che in un paio di giorni spediranno tutto. “La raccolta – aggiungono – continuerà anche dopo la spedizione. Non ci arrendiamo ma non ci aspettavamo questa svolta negativa così di colpo”.

Alla chiusura della biglietteria dovrebbe corrispondere quantomeno l’aumento dei distributori automatici di biglietti – ce n’è uno, per ora –, ma interrogativi e perplessità a riguardo non mancano, dato che la scelta arriva dopo un anno di lavori e 4 milioni e mezzo di euro investiti da Rfi sul restyling della stazione, inaugurata il 14 febbraio scorso e da cui passano 420.000 utenti l’anno. La soppressione del servizio, ora che pure il bar è chiuso, lascerebbe lo scalo senza presidio e punti di riferimento, e priverebbe la linea Acqui-Genova dell’ultima biglietteria rimasta operativa.