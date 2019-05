Amag: è finita l’era Bressan, nominato il nuovo Cda

Alessandria – Dopo cinque anni Mauro Bressan deve cedere il passo al nuovo ad di Amag Spa. Oggi ha infatti preso forma il nuovo Consiglio di Amministrazione del Gruppo Amag in seguito all’Assemblea dei soci che si è riunita stamane a Palatium Vetus, in piazza della Libertà e che ha approvato i bilanci consuntivi 2018. Paolo Arrobbio è stato confermato Presidente. Gli altri componenti sono la commercialista Manuela Ivaldi, già membro del CdA; Adelio Ferrari (nella foto a lato), Presidente provinciale di Confartigianato; Maria Repetti, libera professionista; e l’avvocato Giancarlo Faletti.

Nei prossimi giorni ci sarà la nomina del nuovo Amministratore Delegato che prenderà il posto dell’uscente Mauro Bressan per decorrenza dei termini. Secondo il Manuale Cencelli, la carica spetta a Forza Italia il cui candidato ufficiale è proprio Adelio Ferrari.

“Per il Gruppo Amag comincia una nuova era – ha sottolineato il Presidente Paolo Arrobbio -, ricca di sfide che richiederanno da parte nostra il massimo sforzo per essere sempre più efficienti e competitivi, estremamente attenti alle esigenze della clientela acquisita e di quella da acquisire, ma anche capaci di incidere profondamente sul nostro territorio, e di supportarlo in un percorso di crescita, in sinergia con i nostri azionisti. Nei prossimi giorni il nuovo cda individuerà al suo interno il nuovo Amministratore Delegato, che mi affiancherà nella gestione della nostra holding: con massima attenzione all’innovazione di prodotto e alla qualità dei servizi, e pronti a sfruttare ogni opportunità offerta dal mercato. Un grazie sincero a Mauro Bressan, che in questi anni ha guidato il gruppo lavorando con grande determinazione al suo risanamento, e al suo sviluppo”.

Il nuovo CdA resterà in carica tre anni.