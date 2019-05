Amag pronta ad inaugurare una nuova era investendo sul futuro di Alessandria

Alessandria – Si terrà oggi a Palatium Vetus, in piazza della Libertà, l’Assemblea dei soci del Gruppo Amag e subito dopo saranno illustrati agli stake holders del territorio le linee di sviluppo che la Multiutility alessandrina intende perseguire nei prossimi anni.

“Siamo pronti ad investire sul futuro – ha dichiarato il presidente Paolo Arrobbio (nella foto) – i bilanci di esercizio 2018 delle nostre società si chiudono tutti in utile, con un debito che continua a ridursi, e soprattutto una grande voglia di nuovi progetti di crescita a sostegno di tutta l’area dell’Alessandrino. Abbiamo voglia di crescere senza ignorare le criticità che ben conosciamo.”

E come crescere, ha spiegato il presidente, “lo decideremo in base alle opportunità del mercato che al giorno d’oggi richiede estrema dinamicità. Chi si ferma è perduto.”

Acqua, gas, energia e trasporti: per Paolo Arrobbio il 2019 deve, comunque, essere il primo anno della nuova era. “Siamo un gruppo a partecipazione pubblica ma che è pronto ad affrontare le sfide del mercato a viso aperto, coniugando qualità del servizio e attenzione alla clientela” ha tenuto a sottolineare il presidente della Multiutility che ha poi posto l’accento anche sul rapporto di assoluta trasparenza e collaborazione che si è instaurato tra l’Amag e il Comune di Alessandria.

E i bilanci? “I numeri sono positivi – ha dichiarato Mauro Bressan, Amministratore Delegato – testimonianza di un Gruppo vitale, che guarda al futuro con serenità.”

Bressan ha poi anche affrontato la questione legata alla siccità delle scorse estati sottolineando che, per il maggio piovoso che si sta attraversando, i prossimi mesi dovrebbero essere più agevoli: “Faremo ingenti investimenti sulle infrastrutture, nell’ambito di un piano di potenziamento e riorganizzazione degli acquedotti concordato e coordinato dalla Regione e dall’Ente di Governo d’Ambito Territoriale Ottimale Egato 6: dobbiamo arrivare ad avere un sistema integrato ed efficiente, con una netta riduzione della dispersione d’acqua”.

Insomma Amag è una realtà che cresce e che vuole continuare a farlo con continuità: “Siamo, e sempre più saremo, l’azienda del territorio. Non solo siamo di gran lunga il primo player del settore sul nostro territorio ma soprattutto reinvestiamo a casa nostra tutti gli utili. Da un lato ovviamente puntando sul potenziamento delle reti di distribuzione, ma dall’altro destinando ingenti risorse ad attività di tipo sociale, sportivo, culturale.”

Senza dimenticare anche un altro importante ambito come quello del trasporto pubblico che, secondo il presidente Arrobbio “va ridisegnato completamente, siamo pronti ad essere protagonisti anche su questo fronte”.

Altra peculiarità, infine, cui punta il Gruppo Amag sarà una raccolta rifiuti sostenibile con un sistema che garantisca la qualità del servizio: “Alessandria e tutti i Comuni che fanno parte del Consorzio dovranno essere luoghi puliti, ordinati e con rifiuti gestiti in maniera non invasiva” le parole del presidente.