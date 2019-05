Crash test Euro NCAP: Mazda 3 al top dopo l’ultima sessione di test

di Automoto.it – Dell’ultima tornata di test Euro NCAP arrivano ottime notizie, visto che l’ente che si occupa di sicurezza attiva e passiva a bordo delle auto nuove ha assegnato le 5 stelle, il massimo quanto a riconoscimento, a tutte le auto presenti durante questo giro di giostra.

Le partecipanti che sono state insignite del miglior risultato possibile a livello di sicurezza sono Audi e-tron, Lexus UX, Mazda3, Renault Clio, Toyota Corolla, Toyota RAV4 e Volkswagen T-Cross. Ogni valutazione è stata effettuata con dotazioni di sicurezza standard. Ricordiamo, date le circostanze, che la maggioranza delle vetture in questione sono elettrificate e la e-tron è totalmente elettrica. A rassicurare c’è il fatto che tutte queste auto ottengano alte percentuali di sicurezza nella totalità dei tipi di impatti previsti dalle severe prove dell’ente europeo. L’Audi e-tron, ad esempio, registra un 91% nella sicurezza dei passeggeri adulti. Buona anche la protezione dei bambini in auto (85%), mentre la protezione pedoni segna un meno eccellente 71% e i sistemi di sicurezza (ADAS) raggiungono un buon 76%. I risultati molto soddisfacenti anche l’ibrida Lexus UX che ottiene una validissima percentuale del 96% nella protezione adulti e un 77% nella valutazione degli ADAS. Su tutte, c’è stata un’auto che ha brillato particolarmente. Si tratta della Mazda 3, che quanto a punteggio stabilisce quasi un record fra gli ultimi crash test. Si candida così al premio di auto compatta più sicura con un dato del 98% per la sicurezza adulti e un 87% per i bambini. Anche la nuova Renault Clio ottiene un ottimo 96% per gli adulti e somma un dato da record per la protezione bambini: un 89% che posiziona l’utilitaria francese fra le più protettive. A prendere parte al test c’erano anche le ibride di Toyota, Corolla e RAV4, che ottengono rispettivamente il 95% e 93% per la protezione adulti. Sopra la media sono poi i voti della Volkswagen T-Cross che raggiunge il 97% nella sicurezza adulti e soprattutto un superlativo 80% nella valutazioni dei sistemi di sicurezza.