Grigi: Alessandro Soldati non è più il DS

Alessandria – Alessandro Soldati (nella foto) non è più il Direttore Sportivo dell’Alessandria. L’annuncio è stato dato oggi dal club grigio sul proprio sito.

Soldati, già responsabile dell’area tecnica, nel corso della stagione da poco conclusa, aveva preso il posto di Massimo Cerri.

Di seguito il comunicato del club: “Si separano le strade professionali tra l’Alessandria Calcio e il suo Direttore Sportivo Alessandro Soldati. La società Grigia ringrazia Alessandro per la competenza e la professionalità sempre mostrati negli incarichi e nei ruoli svolti in questi anni e gli rivolge gli auguri più affettuosi per il proseguimento della carriera.”