Versace Jeans Couture riparte dall’online

da Pambianco news – Il rilancio di Versace Jeans Couture inizia in rete. Il marchio della Medusa ha intrapreso un nuovo percorso, anticipato nei giorni scorsi da un countdown Instagram, terminato con il lancio di un inedito e-store all’interno del sito web del brand. Da circa tre settimane, l’account Instagram del marchio ha veicolato brevi clip, immagini artistiche e alcuni schizzi della collezione pre-fall 2019-20 ora in vendita online. La griffe ha anche ritrovato il proprio nome originario, comprensivo del termine ‘Couture’, così come coniato dal fondatore Gianni Versace, dopo essere stato per alcuni anni solo ‘Versace Jeans’.

Alle proposte in denim per uomo e donna si affianca anche una capsule di t-shirt con foto scattate da Ferdinando Verderi che mettono in primo piano proprio il concetto di ‘Couture’. Numerose anche le proposte logo, la stampa barocco e l’attenzione ai dettagli che contraddistinguono il dna Versace. Il range di prezzi conferma l’appartenenza al segmento diffusion: si parte dalle t-shirt in cotone da 90 euro fino a una camicia in denim con borchie venduta a 765.

Il rilancio di Versace Jeans Couture segue la scelta di chiudere Versus: “Abbiamo deciso di integrare le nostre due collezioni contemporary in una, fondendo Versus e Versace Jeans. Questa operazione ci permetterà di sviluppare ulteriormente le proposte di Versace Jeans e, allo stesso tempo, di non perdere il dna e i codici che hanno reso così iconico Versus”, aveva dichiarato lo scorso autunno il CEO di Versace Jonathan Akeroyd.

Attualmente i marchi fashion dell’azienda italiana di proprietà del gruppo americano Capri Holdings sono: Versace, Versace Collection, Versace Jeans Couture, Young Versace, cui si aggiungono le creazioni haute couture Atelier Versace.