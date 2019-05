15enne picchiato in classe, non perderà l’occhio

Pavia (Ansa) – Non perderà l’occhio il 15enne di Pavia, picchiato in classe da un compagno. Il coetaneo gli aveva sbattuto la testa contro un banco, provocandogli un trauma cranico e la perdita della vista da un occhio. Dopo ulteriori accertamenti in ospedale si esclude che il danno resti permanente. Nel frattempo la famiglia ha sporto denuncia presentandosi questa mattina dai carabinieri. È successo in un istituto tecnico industriale. La mamma ha denunciato che il ragazzo avrebbe ricevuto “vessazioni continue dall’inizio dell’anno scolastico, adesso andrò dai carabinieri”, ha detto al quotidiano “La Provincia pavese”.