Colto in flagrante e arrestato mentre tenta di rubare all’interno di un’agenzia di assicurazioni

Alessandria – Il sessantaseienne Salvatore Mortillaro, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio e residente in Alessandria, è stato arrestato nella notte tra lunedì e martedì, poco prima delle 4, dalla Polizia con l’accusa di tentato furto aggravato.

L’uomo aveva forzato le persiane della sede di una agenzia di Assicurazione al quartiere Pista di Alessandria, in via Aspromonte, ed era entrato rompendo il vetro della porta finestra.

I rumori che aveva causato avevano però destato l’attenzione di alcune persone residenti in un condominio lì vicino che hanno dato subito l’allarme.

Immediato l’arrivo della Polizia che ha praticamente colto in flagrante Mortillaro: l’uomo si era nascosto su un terrazzo al piano rialzato ma è stato subito individuato. Con sé aveva degli scalpelli, usati per aprire le persiane dell’ufficio dell’agenzia e subito sequestrati.

Mortillaro si trova ora agli arresti domiciliari, disposti dall’autorità giudiziaria in attesa del giudizio per direttissima e poi confermata dal Giudice.