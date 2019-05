Droga, blitz dei Carabinieri di Asti: quindici persone in carcere, vendute duemila dosi di cocaina

Asti – Facevano denaro con la coca, insieme ad altre ed altri astigiani, albanesi, marocchini e un nigeriano richiedente asilo.

Al centro quattro donne, madri single, un poker dal quale sono partite le indagini dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Asti che ha portato a quindici arresti, avvenuti tutti in città ieri all’alba, nel corso dell’operazione «Drug queen», per aver individuato le regine della droga.

Predominante il ruolo delle donne che avevano come, presunta, leader una ragazza del Marocco di 36 anni, incensurata, che vive col figlio in uno degli alloggi occupati di corso Volta. Con lei sono stati arrestate altre 14 persone, dai 20 ai 30 anni, su ordine di custodia cautelare in carcere del gip del tribunale di Asti, Giorgio Morando. Sono tutti accusati di spaccio di stupefacenti, perché quasi tutti vivevano di questo. L’unico ad avere un suo mestiere era un albanese che faceva l’operaio ma che, quando finiva il turno, andava a vendere la roba per arrotondare.

Altri sei sono stati i provvedimenti restrittivi emessi dal gip al termine delle indagini iniziate a ottobre 2018 dai carabinieri del Nor, del tenente Roberto Iandiorio e coordinate dal procuratore della Repubblica di Asti, Alberto Perduca e dal sostituto Gabriele Fiz.

Le indagini sono durate otto mesi con i militari che hanno documentato duemila consegne di droga, avvenute in alcuni alloggi dei palazzi occupati da abusivi tra corso Casale, corso Volta e via Malta.

Numerosi gli acquirenti ed appartenenti a tutte le fasce sociali: dallo studente all’operaio, dal barista all’imprenditore. Secondo quanto scoperto dai Carabinieri, c’era chi, in cambio di alcune dosi, lasciava in pegno cellulari, biciclette, aspirapolveri.

Uno degli acquirenti, di recente, dopo essersi drogato, aveva provocato un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta una ragazza che aveva riportato ferite al volto con quaranta giorni di prognosi e oltre cento punti di sutura.

Almeno trecento gli acquirenti individuati nell’indagine che nei prossimi giorni saranno segnalati alla Motorizzazione Civile per la revisione della patente. Alcuni si improvvisavano intermediari per ricevere un omaggio.

I carabinieri hanno perquisito gli alloggi degli indagati e hanno trovato circa cento grammi tra cocaina e marijuana, denaro e una penna modificata in pistola con proiettili calibro 22 detenuta da uno degli albanesi arrestati.