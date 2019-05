Valenza – Ieri pomeriggio, intorno alle 4 e mezza, una donna di 56 anni è stata investita a Valenza mentre attraversava la strada. E’ accaduto in viale Vicenza. Un’auto che sopraggiungeva in quel momento l’avrebbe infatti urtata facendola cadere. Immediatamente soccorsa dalla Polizia Municipale e dagli operatori del 118, la signora è stata poi ricoverata all’ospedale di Alessandria. Le sue condizioni appaiono non gravi.