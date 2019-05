Perché un italiano su tre è contrario ai troppi vaccini?

di Andrea Rovere – Proprio in questi giorni, a Villacidro, provincia di Cagliari, i Carabinieri hanno posto sotto sequestro quello che pareva essere a tutti gli effetti un asilo “free vax”, ovvero che accoglieva quei bambini della zona i cui genitori non intendono sottostare agli obblighi vaccinali di legge attualmente in vigore in Italia. L’asilo, come riferito dal Comandante del Nas di Cagliari, “era privo di ogni concessione. Mancavano le autorizzazioni per l’inizio dell’attività, ma anche quelle sanitarie e di sicurezza”. E nonostante i responsabili non avessero mai parlato di scuola, bensì di “gruppo gioco”, secondo i militari ciò che si svolgeva nel casale di campagna sequestrato era una vera e propria attività scolastica clandestina quotidiana.

Questa la notizia in sintesi. Ma ciò che bisogna sottolineare, a nostro avviso, è altro: perché sempre più persone arrivano ad inventarsi soluzioni alternative ed illegali pur di non far vaccinare i propri figli?

La domanda è pertinente, poiché, se si vuole liquidare quel 30% di italiani contrari o riluttanti ai vaccini (o ad alcuni di essi, o alle modalità con cui sono oggi somministrati) come un popolo di sciocchi manipolati dalle “fake news” sul web, ci si può certo accomodare, ma la realtà è che qui, nonostante le campagne mediatiche sul tema e le giustificazioni date da Burioni e company alle più recenti politiche vaccinali italiane, un numero altissimo di genitori, molti dei quali con alto grado di scolarizzazione, sono convinti che intorno ai vaccini e a determinate scelte della politica in merito vi sia oggi poca trasparenza. Questo è un fatto. Solo che per spiegarlo si sentono in genere le solite tiritere “anti-italiane”, ovvero la ferma accusa alla mentalità “medievale” che, secondo certuni, caratterizzerebbe la popolazione del Belpaese (fuorché loro e altri “illuminati”, ovviamente) in netto contrasto con quella dell’Europa del nord, dove, sempre secondo determinate semplificazioni e banalizzazioni, i vaccini non sarebbero obbligatori (quantomeno non massicciamente come da noi) in virtù del livello di “evoluzione” degli abitanti, che li induce a vaccinarsi comunque.

Ma può dirsi questa una seria argomentazione?

Al di là della diatriba “vaccini sì, no, o forse”, nella quale non entriamo, a noi pare di no. Anche perché simili argomentazioni, non solo non spiegano nulla circa il fenomeno in corso, ma favoriscono una polarizzazione sempre più netta su posizioni contrastanti anziché un dialogo costruttivo fra le parti. Dall’inizio delle polemiche intorno al tema vaccini, tanto la politica quanto i maggiori media hanno infatti stabilito “buoni” e “cattivi”, “giusti” e “sbagliati”, senza mai promuovere una vera operazione di consapevolezza attraverso un confronto autentico fra medici e scienziati dalle differenti visioni. Al contrario, si è preferito trincerarsi dietro le “sentenze” della cosiddetta “comunità scientifica internazionale” come se di questa non facessero parte anche tutte quelle voci critiche, ritenute autorevoli prima ed “eretiche” poi, che hanno avuto l’ardire di far presenti le proprie perplessità, giungendo addirittura alla delegittimazione sistematica di tutti i “dissidenti” e di conseguenza al silenziamento di tanti professionisti onesti che, ad oggi, evitano di esprimersi solo per non finire etichettati sbrigativamente come “no-vax” o addirittura radiati con tanto di lettera scarlatta appuntata al petto.

E tutto ciò, ci dicono, a tutela della collettività.

Non sarà invece che un simile approccio al tema, volto a creare scontri invece di incontri, finisca per danneggiarla, la collettività? Lo scenario sembra ormai ridotto a quello della tifoseria da stadio. Mai che si scelga la via del dialogo autentico, come, ad esempio, nel caso in cui due specchiati professionisti fossero chiamati a confrontarsi pubblicamente senza interferenze, senza “trucchetti” (i soliti tre contro uno degli attuali talk show in cui una tesi dovrà risultare screditata a priori), esercitando il dubbio sistematico così come la scienza richiede, e tentando di sviluppare consapevolezza invece che inibirla.

Una via che, specie a questo punto, ci appare, non solo sensata, ma l’unica attraverso cui far cadere tutti quei sospetti che un atteggiamento “muscolare” e derisorio ha generato in moltissime persone. Anche perché, a forza di ritardare, se ne insinueranno altri e più inquietanti.