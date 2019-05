Sgominata dai Carabinieri di Tortona banda di ladri stranieri che rubava nei centri commerciali

Tortona – Erano una vera e propria organizzazione criminale formata da cittadini rumeni e specializzata in furti di capi d’abbigliamento di lusso e smartphone.

Avevano compiuto ventuno furti ai danni di centri commerciali e Outlet in Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana e Svizzera.

Alla fine, però, i Carabinieri di Tortona, grazie ad un’indagine di respiro internazionale coordinata dalla Procura di Alessandria, sono riusciti a smantellare il gruppo, risultato ben strutturato e organizzato, e formato da Liviu Calin, 34 anni, che dalla Romania inviava i ragazzi arruolati per i colpi ai suoi “luogotenenti” in Italia, Laurentiu Alexandru Mihalache, 30 anni, e Florin Istrate di 29.

Calin, tramite messaggi su Whats App, indicava obiettivi e modalità dei furti alla fidanzata Viorica Cristina Balden, 25 anni, che con la complicità della madre, Vasilica Dinca, 49 anni, aveva fornito dei supporti logistici all’organizzazione in due appartamenti, uno individuato nel centro storico di Tortona, dove la refurtiva era imballata e spedita poi in Romania e l’altro a Castelnuovo Scrivia, dove alloggiavano i cittadini rumeni arruolati per i furti, pagati in base ai colpi messi a segno. Chi era, però, catturato era presto sostituito.

Ad insospettire i Carabinieri di Sale è stato il Comune di domicilio indicato da diversi soggetti arrestati nel tempo per furti apparentemente non collegati tra loro.

Con la collaborazione dei colleghi del Nor di Tortona sono così iniziate indagini e pedinamenti che hanno portato i militari a scovare la banda. Che era molto scaltra e che aveva a disposizione almeno una decina di macchine con targa straniera e sapeva come depistare e pedinare le forze dell’ordine.

Tant’è che i militari si sono spinti fino al confine svizzero per seguire due vetture, una bloccata dalla polizia elvetica con due cittadini rumeni, Stefan Neamtu di 28 anni, e George Alexandru Paun, di 27, responsabili di un furto all’Outlet di Mondrisio.

Uno dei due luogotenenti, Laurentiu Alexandru Mihalache, è stato rintracciato e arrestato in Inghilterra.

Ventidue in tutto le persone arrestate. L’operazione, rinominata “Alta Moda”, ha permesso di recuperare capi d’abbigliamento firmati e altra refurtiva del valore di 150.000 euro.