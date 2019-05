Skoda Superb Scout restyling, i dettagli dell’allestimento

da Automoto.it – Della gamma della Skoda Superb restyling, cui la casa di Mlada Boleslav ha tolto i veli oggi, fa parte anche la versione Scout, come da tradizione. Sarà disponibile solo in variante Wagon, abbinata alla trazione 4×4, e a contraddistinguerla ci saranno paraurti di nuova concezione, con protezione sottoscocca in look alluminio.

Non mancheranno rivestimenti supplementari in materiale sintetico, barre porta tutto e cornici dei cristalli laterali cromate. I cerchi saranno disponibili solo nella misura da 18″ e volendo si potrà contare sui 15 mm di altezza da terra in più offerti dal pacchetto rough roads.

All’interno i passeggeri saranno ospitati dai sedili in tessuto Scout, provvisti di serie del riscaldamento per i due anteriori. Il display centrale offre invece indicatori off road supplementari.