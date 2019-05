Sventato dalla Polizia Penitenziaria nel carcere di San Michele tentativo di aggressione di tre albanesi nei confronti di un nordafricano

San Michele – Sventato dagli agenti della Polizia Penitenziaria un tentativo di aggressione di alcuni detenuti albanesi ai danni di un nordafricano nel carcere di San Michele, alle porte di Alessandria. Dalle parole di Vicente Santilli, segretario regionale per il Piemonte del Sappe (Sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria), si apprende che gli albanesi, reclusi come lo stesso nordafricano nel blocco A della seconda sezione del carcere, avrebbero organizzato una vera e propria spedizione punitiva stamane intorno a mezzogiorno e mezza. Solo l’intervento tempestivo degli agenti presenti in sezione ha permesso di sottrarre la vittima designata al linciaggio e di riportare la calma fra i detenuti.

Davanti a questo ennesimo episodio di violenza carceraria, il sindacato esprime preoccupazione: “Sono state tolte, ovunque, le sentinelle della Polizia Penitenziaria sulle mura di cinta delle carceri, e sono state smantellate le politiche di sicurezza delle stesse preferendo una vigilanza dinamica e il regime penitenziario aperto, con detenuti fuori dalle celle per almeno otto ore al giorno con controlli sporadici e occasionali. Da quando sono stati introdotti nelle carceri vigilanza dinamica e regime penitenziario aperto sono decuplicati gli eventi critici. Coloro che hanno la responsabilità di guidare il Ministero della Giustizia, l’Amministrazione Penitenziaria e quella della Giustizia minorile dovrebbero seriamente riflettere sul proprio ruolo dopo tutti questi fallimenti”.