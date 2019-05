Tre arresti per caporalato nel cuneese: migranti sfruttati a cinque euro l’ora

Lagnasco – Braccianti agricoli regolarizzati in modo parziale ma sfruttati in maniera costante e soprattutto programmata.

È quanto è emerso nell’operazione MOMO illustrata ieri dal procuratore capo di Cuneo, Onelio Dodero, assieme al Sostituto Procuratore, Chiara Canepa, un’operazione che ha riguardato alcune aziende agricole di Lagnasco, vicino a Saluzzo, in provincia di Cuneo.

Sono state accertate, al momento, le posizioni di diciannove lavoratori sottopagati (circa 5 euro l’ora, quindi 2,5 euro in meno di quanto previsto dalla legge).

Avevano contratti brevi e costantemente rinnovati, erano chiamati a qualunque ora del giorno e della notte e spesso restavano nei campi a raccogliere frutta dalle dieci alle dodici ore consecutive, anche se formalmente risultava ne lavorassero meno della metà ogni giorno. In quaranta in una stanza, per cui veniva loro trattenuta una parte della paga, in condizioni igieniche precarie. Se avevano freddo e volevano una stufa, dovevano ancora pagare.

In caso di controllo, fingevano spesso di non capire e dovevano dire che lavoravano da pochi mesi comunicando un orario di lavoro ovviamente falso.

Tre le misure cautelari, di cui una in carcere: è quella in capo a MOMO, alias Moumouni Tassembedo, 31 anni del Burkina Faso, il caporale, l’intermediario, l’ex lavoratore che, in combutta con due imprenditori agricoli, Diego Gastaldi, 26 anni, e la madre Marilena Bongiasca, 53, recuperava mano d’opera tra gli stagionali che, ogni anno, vengono sul territorio per la raccolta della frutta.

Durante le perquisizioni, sono stati trovati alcuni dei bigliettini che Tassembedo distribuiva ai braccianti, oltre che un quaderno in cui annotava i suoi incassi su ognuno di loro.

Le indagini sono allo stato iniziale con diciannove posizioni acclarate ma il sospetto da parte degli inquirenti è che la cosa andasse avanti da tempo. Si sospetta, inoltre, che possano essere coinvolte altre aziende.