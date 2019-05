Ai domiciliari il professore di inglese accusato di violenza su un’allieva

Vercelli – Si trova agli arresti domiciliari Alessandro Panella, il professore di inglese quarantacinquenne originario di Partengo, in provincia di Vercelli, indagato per atti sessuali su una minore, sua allieva in una scuola superiore della provincia di Vercelli. L’uomo era già stato condannato in via definitiva per analoghi episodi.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra Panella ed una sua alunna si sviluppò un’eccessiva confidenza tanto che il professore, nonostante il ruolo e l’incarico di educatore, avrebbe portato la ragazza a compiere atti sessuali. E l’ipotesi di reato, sulla quale pesa parecchio il fatto che la ragazza gli era stata affidata per ragioni educative, è gravissima: violenza sessuale su minore. Ci sarebbero almeno un paio di episodi, uno giudicato di maggiore gravità.

Le indagini sono partite lo scorso aprile dopo la segnalazione fatta ai Carabinieri di Santhià da parte di un’amica della studentessa.

La ragazza, venuta a conoscenza dei fatti, ne ha parlato con alcune compagne di scuola. Con loro ha trovato il coraggio di condividere il segreto con un adulto. Appena venuti a conoscenza del fatto, i genitori l’hanno accompagnata dai carabinieri.

E da lì è nata una vera e propria reazione a catena con i Carabinieri che hanno iniziato a sentire diversi testimoni. Ne hanno ricavato racconti ma anche elementi concreti su cui basare l’indagine. Sono stati trovati dei riscontri. Tutti poi confermati anche dalla vittima quando è stata sentita. Il quadro probatorio dell’inchiesta coordinata dal sostituto procuratore Davide Pretti, con il passare dei giorni, si è composto nitidamente.

Il ritratto che ne è uscito è quello di un rapporto anomalo tra allieva ed insegnante, un insegnante da tutti descritto come una persona speciale, capace di instaurare rapporti positivi con le sue allieve.

Ma a volte anche fin troppo amichevole tanto che i suoi atteggiamenti erano stati percepiti da alcune studentesse come attenzioni decisamente eccessive, quasi come fossero delle avances.

La Procura sta adesso valutando la posizione di altri insegnanti che sembrerebbero non aver denunciato la situazione emersa, pur essendone venuti a conoscenza dalle confidenze delle studentesse.

Già nel 2009, per la Procura di Vercelli, Alessandro Panella avrebbe commesso lo stesso reato per cui aveva già patteggiato la pena: atti sessuali su minori di 16 anni. Era successo in una scuola di Borgo Sesia e il professore di inglese era stato portato in carcere.

In appello la condanna di 4 anni era stata ridotta a 2 anni e 8 mesi. Dopo l’espiazione, tre anni più tardi, come prevede la legge in caso di buona condotta, aveva ottenuto la riabilitazione penale. A quel punto, il provveditorato agli studi aveva istituito un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Dichiarandolo, al termine, idoneo all’insegnamento. Così il professore di inglese era tornato in cattedra nel 2016, approdando direttamente dalla graduatoria a un complesso scolastico che conta più di mille studenti, l’Istituto tecnico di Santhià e Vercelli.