Giovedì 30 maggio a Novi saggio finale dei ragazzi della compagnia teatrale “La bisarca” all’insegna del musical

Novi Ligure – Torna, anche quest’anno, l’appuntamento teatrale a Novi con i ragazzi del Musical Lab e del nuovo Musical Lab Junior.

Giovedì 30 maggio, alle ore 20.30, al Teatro Giacometti i giovani attori, cantanti e ballerini del laboratorio della compagnia teatrale “La bisarca” si cimenteranno nel saggio di fine anno nel quale gli spettatori saranno catapultati in un mondo di fiabe, creature animate e di sentimenti che scaldano il cuore.

Una serata all’insegna della musica e dei colori, in cui i giovani protagonisti sorprenderanno il pubblico cimentandosi in passi di danza, duetti e interpretando i brani più conosciuti di tutti i tempi, dove ad affacciarsi al mondo del musical quest’anno, oltre ai ragazzi delle scuole superiori, saranno anche piccoli artisti di età compresa tra 8 e 12 anni che hanno frequentato il corso sperimentale Lab Junior. Ingresso ad offerta.