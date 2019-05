Massiccia operazione anticrimine dei carabinieri di Tortona

Tortona – Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Tortona hanno svolto un servizio coordinato del territorio per contrastare i furti ed eseguire i controlli sul traffico veicolare notturno, per il quale sono state denunciate in stato di libertà ben otto persone.

S. A., casalinga trentacinquenne di Bassignana, è stata denunciata per furto in quanto sorpresa ad oltrepassare le barriere antitaccheggio del Carrefour di Tortona con alcune bottiglie di superalcolici non pagate nascoste in borsa.

Tre cittadini rumeni, tutti di trentasette anni, due donne e un uomo, sono stati invece denunciati per un tentativo di scippo messo in atto con la famigerata “tecnica dell’abbraccio”. Le due donne, aggirandosi nella zona dell’Ospedale di Tortona, hanno individuato un sessantottenne con al polso un orologio di valore. Una di esse, fingendo di conoscerlo, ha tentato di abbracciarlo, ma, fortunatamente, la reazione della vittima le ha costrette alla fuga a bordo dell’auto condotta da un complice. Giunta la segnalazione alla Centrale Operativa, alcuni militari, in abiti civili, hanno poi rintracciato il terzetto dalle parti del mercato a caccia di nuove prede, e, procedendo con un controllo, hanno potuto verificare che le due donne avevano precedenti specifici ed erano già state denunciate per rapine ad anziani. Inoltre, è stato scoperto che l’auto utilizzata dai tre era intestata a un soggetto che risulta proprietario di altri 170 veicoli, C. D. U., cinquantaquattrenne milanese con precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato per favoreggiamento personale e la vettura sequestrata.

Anche N. R., diciannovenne residente a Sale, è stato fermato e denunciato. Nel suo caso, si tratta del possesso ingiustificato di una mazza da baseball all’interno della propria auto. Il giovane, fermato per un controllo alle 2 e mezza del 22 maggio scorso dai Carabinieri della Stazione di Villalvernia, non ha saputo fornire spiegazioni plausibili sul perché avesse con sé tale oggetto in quel momento. La mazza è stata dunque sequestrata.

I Carabinieri del NOR, dopo essere intervenuti in Frazione Sighera di Montemarzino in occasione di un incedente stradale in cui si era verificato il ribaltamento di un’autovettura, hanno invece denunciato per guida in stato di ebbrezza il conducente della stessa, un cinquantatreenne dell’Ecuador, dopo averlo sottoposto al test con l’etilometro. L’uomo, residente nelle vicinanze, risultava essersi messo alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di molto superiore a quello consentito. Oltre alla denuncia, i militari hanno provveduto al ritiro della patente e al fermo amministrativo del mezzo.

Infine, sempre i Carabinieri del NOR, sono intervenuti nelle vicinanze di un bar del centro di Tortona a seguito delle lamentele di alcuni passanti. Lì, M. H., ventiduenne del luogo, si è rifiutato di fornire le proprie generalità minacciando i componenti della pattuglia, ed è stato pertanto accompagnato in caserma. Il giovane ha potuto lasciare gli uffici solo dopo la corretta identificazione e la conseguente denuncia per minaccia a Pubblico Ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità.