Muore schiacciato da una catasta di legna

Costa d’Ovada – Un uomo di 69 anni, Mario Oddino, è morto giovedì pomeriggio, intorno alle 6, a Costa, una frazione di Ovada, schiacciato da una catasta di legna.

L’uomo, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri impegnati a chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto, stava aspettando che scaricassero il legname che aveva acquistato e che era caricato su un trattore con rimorchio.

All’improvviso, forse a causa di una errata manovra del conducente ma gli inquirenti non escludono anche il cedimento del terreno, il semirimorchio si è staccato e, ancora carico di legname, ha travolto Oddino.

Nonostante il tempestivo intervento di alcune persone che hanno assistito all’accaduto, dei Vigili del Fuoco e del 118, subito allertati, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvare l’uomo.

La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.