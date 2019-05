“Only for music lovers”: sabato sera cinque dj si daranno “battaglia” all’Officina Concerti di Largo Catania

Alessandria – Cinque dj che si alterneranno alla consolle per una serata revival. Per ricordare, appunto, un tam tam di eventi e di serate, nati alcuni fa da una festa in piscina al centro sportivo Cuspo di Quattordio, che videro protagonisti, nel corso degli ultimi anni, una serie di locali storici in provincia di Alessandria, e non solo, come l’Archivolto, la Luna Rossa, il Mediterraneo, lo Zettel, il Village e il QBA ma anche le Piscine Mond’Azzurro di Borgoratto e le Piscine Valmilana.

Si chiama “Only for music lovers”, presentato da Futuromylife in the Soulful, e si terrà sabato 25 maggio, a partire dalle 23 e fino alle 3, all’Officina Concerti in Largo Catania 47.

A darsi “battaglia” saranno i dj Riccardo Torchio, Matteo Esse, Andrea Pepe, Alberto Palazzolo e Andreone (alias Andrea Viola).

Ingresso 10 euro compresa la prima consumazione.