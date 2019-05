Tutti i chicchi di caffè: dal più caro al più amato

Milano (Giovanna Trentadue) – Si chiama Geisha 803 ed è il caffè più caro del mondo, servito al Klatch Cofee di San Francisco alla cifra record di 67 euro a tazzina: si tratta di una miscela di caffè panamense torrefatto in maniera particolare, una varietà di Arabica praticamente unica al mondo con note floreali e fruttate che ricordano il gelsomino e i frutti rossi.

Una vera e propria rarità prodotta in quantità molto limitate, distribuita tra USA (in esclusiva da Klatch, che se n’è aggiudicate circa 10 libbre, poco meno di 5 chili), Giappone, Cina e Taiwan in quantità sufficienti a preparare in tutto un’ottantina di preziosissime tazze. E il nome di questo caffè, chiaramente, non è scelto a caso, perché “803” fa riferimento alla cifra record a cui sono stati venduti di recente i chicchi di questa miscela di caffè durante un’asta: parliamo di 803 dollari per libbra (meno di mezzo chilo), il che fa schizzare il prezzo di questa preziosa miscela a oltre 1560 euro al chilo.

Tutto questo dopo che Geisha 803 ha vinto quest’anno il primo premio al Best of Panama Coffee Competition, una gara annuale paragonabile agli Oscar cinematografici che vede in contrapposizione miscele e qualità diverse di caffè per aggiudicarsi il titolo di migliore bevanda del mondo.

Lo scorso anno, invece, il primo classificato raggiunse un prezzo al chilo di “solo” 601 euro. Sì, perché il caffè è una delle bevande più note e amate nel mondo praticamente da sempre, e non mancano gli appassionati disposti a spendere cifre da capogiro per poter gustare varietà particolari e uniche di questo alimento, consumato ormai praticamente in ogni parte del mondo in tanti modi diversi.

Oggi come oggi la grande varietà di caffè sul mercato e soprattutto le diverse macchinette per realizzarlo ci danno la possibilità di gustare tipi e qualità differenti senza difficoltà. Questo anche grazie a siti come www.caffexpert.it, che ci consentono di acquistare e ricevere direttamente a casa caffè di qualità, scegliendo a seconda del momento e dei propri gusti.

Per chi non lo sapesse, il paese dove se ne consuma di più al mondo è la Finlandia, dove la popolazione ne beve la quantità record di 12 kg l’anno pro-capite, mentre il paese meno “coffee addicted” in assoluto è Portorico, con 400 grammi di caffè a testa ogni anno. L’Italia, nonostante sia considerata universalmente la patria dell’espresso, si aggiudica solo il dodicesimo posto della classifica, con 5,9 kg di caffè pro-capite.

Ovviamente anche le varietà di questa bevanda sono tante, anche se quelle più diffuse sono due: il caffè Arabica, coltivato in tutte le regioni tropicali del Pianeta, dà origine a una bevanda dal gusto delicato ed è il più diffuso al mondo; il caffè Robusta, che dà origine a una bevanda più ricca di caffeina e dal sapore più deciso dell’Arabica, ed è anche decisamente più amaro; il caffè Liberica, poco diffuso, che ha un sapore molto aromatico ma è considerato di qualità inferiore rispetto alle altre due; il caffè Excelsea, piuttosto raro, dà origine a una bevanda molto amara ma allo stesso tempo molto leggera.