Nel camper con stupefacenti, hashish e marijuana: in manette pregiudicato ventiquattrenne

Casale Monferrato – In seguito ai controlli e ai monitoraggi effettuati dai Carabinieri di Casale in occasione del rave party dello scorso fine settimana che si è tenuto dalle parti di Frassineto Po, è finito in manette, per spaccio di sostanze stupefacenti, un ragazzo di 24 anni, residente in Lombardia.

In occasione di un controllo nella frazione di Terranova, i Carabinieri di Cerrina hanno fermato un camper con a bordo quattro ragazzi tra i 21 e 24 anni e una diciassettenne, tutti residenti in Lombardia.

Data anche la presenza del ventiquattrenne, risultato pregiudicato, i Carabinieri hanno perquisito il veicolo e trovato 25 confezioni di anfetamina pari a 20 grammi, 4 confezioni di sostanza stupefacente MDMA pari a 37 grammi, 14 grammi di hashish, 37 grammi di marijuana, un bong in vetro e un cilum in terracotta. Da successivi accertamenti effettuati insieme al Nucleo Operativo Radiomobile, tutto lo stupefacente è risultato appartenere proprio al ventiquattrenne.

Il ragazzo è stato portato in carcere a Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.