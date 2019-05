Ricordato a Gavi l’architetto Antonio Pistarino

Gavi – Ieri alla struttura per disabili Ghironda di Pratolungo s’è tenuta una commemorazione dell’architetto Antonio Pistarino (nella foto), notissimo professionista alessandrino, scomparso nell’ottobre del 2017. Perché proprio alla Ghironda? Perché la struttura è una delle tante progettate e realizzate proprio da Pistarino. Di proprietà della famiglia Zerbo di Gavi, rinomato imprenditore e fraterno amico del compianto Architetto, è oggi gestita dalla Cooperativa Eliana presieduta dal dottor Luca Pieranni e ospita numerosi pazienti. Durante la visita che si è svolta nel corso della commemorazione hanno colpito l’ampiezza degli spazi la loro luminosità. Aria e luce a beneficio degli ospiti ai quali lo stesso Pistarino amava regalare ambienti comodi e rigeneranti. A Pistarino si devono moltissime realizzazioni analoghe in tutta Italia e in diverse parti del mondo. La commemorazione, semplicissima, è stata voluta dalla famiglia Zerbo e dalla Cooperativa Eliana, e si è svolta nel pomeriggio presenti i famigliari dell’architetto scomparso, gli amici e i colleghi più cari e, ovviamente, i promotori. Dopo un’agape fraterna immersa in un’atmosfera di sereno ricordo e di gioia conviviale, è stata scoperta la targa dedicata all’esimio architetto scomparso il quale è stato ricordato da ciascuno dei partecipanti. Antonio Pistarino è stato un progettista poliedrica (tecnico, artista, studioso di architettura e di scienze esoteriche in cui era Maestro) e il suo ricordo è valso per tutti come monito del fatto che in questa vita siamo passeggeri e viandanti per un tempo limitato, umili contadini nelle vigne del Signore, ma che le nostre opere nostre, se buone, rimangono a consolazione di chi resta, quando , e toccherà a tutti, avremo attraversato la porta stretta che si apre sull’eternità.