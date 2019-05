Auto tampona Tir in sosta sulla A7: un morto

Tortona – È di un morto il triste bilancio del grave incidente stradale che si è verificato stamane verso le 6:40 lungo l’autostrada A7 nella corsia in direzione Milano poco prima dell’uscita di Tortona. Per cause in corso di accertamento un’auto condotta da un giovane di 21 anni, che viaggiava da solo, ha imboccato l’entrata nell’area di sosta Tortona Nord finendo sotto il semirimorchio di un Tir parcheggiato che trasportava container. Sul posto sono giunti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118 ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Secondo i primi accertamenti sembra che l’automobilista abbia perso il controllo dell’auto, o per un malore, o per un colpo di sonno, in quanto non risultano, al momento, anomalie meccaniche del mezzo che possano aver determinato l’uscita di strada. Sono in corso indagini da parte della Polizia Stradale per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.